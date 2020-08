Política

Di Candia sobre secretaria: Ripoll tiene “un nivel de cinismo inmenso y se lo he dicho”

Luego de que la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, denunciara públicamente la contratación de una nueva secretaria personal para el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, el jerarca le respondió en una entrevista que brindó al programa Desayunos informales (Teledoce) y aseguró que la sindicalista es cínica.

Di Candia afirmó que la nueva secretaria fue contratada tras la renuncia de la anterior y además señaló que tiene uno de los equipos de trabajo "más chico" que puede verse en una comuna.

El intendente aseguró que como los períodos de gobierno departamental suelen ir de julio a julio y durar cinco años, el aplazamiento de las elecciones y la transición de gobierno por la pandemia provocó que en julio renunciaran algunas personas que tenían pensado volver a su labor privada. "Hubo muchos equipos que se desarmaron", señaló.

"Yo tengo un equipo íntimo, profesional y de confianza de tres personas y después dos administrativas que son de la Intendencia de Montevideo (IM) que se encargan de la parte más burocrática", contó.

"De estas tres personas (de las primeras) una me dijo en junio que a partir de julio no seguía y nosotros pensamos durante unos días que quizás podríamos manejarnos, pero la verdad es que no", apuntó.

Di Candia dijo que la persona designada tiene "sobradas credenciales" para la terea asignada, "y no solamente eso, sino que es otra persona que deja su lugar profesional en el mundo privado y renuncia para darme espalda durante cinco meses".

Consultado acerca de por qué cree que Ripoll hizo esta denuncia pública, Di Candia dijo que la sindicalista "utiliza de forma absolutamente deshonesta e irresponsable esta situación para mezclarla con otros planteos que tiene".

"Lo que hace es de absoluta irresponsabilidad a la hora de confundir a la población, de mezclar los tantos, y creo que de forma irresponsable con el rol que ocupa como secretaria general de un sindicato, haciendo uso y abuso de los datos personales de una trabajadora, porque Fernanda (la nueva secretaria) no deja de ser una trabajadora y la expone con su nombre, con su cédula, con sus datos en las redes sociales", agregó.

Sin embargo, Di Candia advirtió que "no es lo mismo el sindicato", conformado por los trabajadores, que Ripoll. "En el caso de Valeria Ripoll hay un nivel de cinismo inmenso, eso es real y yo se lo he dicho y lo sabe, la población se da cuenta", aseveró.

