Detuvieron al director de Salud de Cerro Largo; Fiscalía tiene 48 horas para imputarlo

Judiciales

Montevideo Portal

La fiscal adjunta de la Fiscalía de Río Branco, Charline Ferreira, confirmó que el director de Salud de la Intendencia de Cerro Largo, Willian Barboza, indagado por la presunta comisión de un delito de contrabando, quedó detenido luego de que se presentara ante la Justicia voluntariamente, tal como habíamos informado.

La persona que estaba requerida por un presunto delito de contrabando, y quedó detenida partir de las 14:10 de la tarde. Ahora, la Fiscalía tiene 48 horas para imputarlo (o no) por algún delito, tal como está establecido en el Código de Proceso Penal.

El director de Comunicación de Fiscalía, informó que por este caso hay una persona condenada a 12 meses de cárcel, que cumplirá un mes en arresto domiciliario total, tres meses de prisión domiciliaria nocturna y el resto en libertad a prueba con una serie de condiciones, entre ellas, realización de tareas comunitarias.

El intendente arachán José Yurramendi contó a Montevideo Portal que el funcionario envió una nota informando que se tomaría licencia y que no tenía nada que ver con el caso. Desde la comuna esperarán a la resolución de la Justicia, misma situación que hará Cabildo Abierto, informó a este medio el senador Guillermo Domenech.

“Nosotros estamos esperando que la Justicia se pronuncie porque nosotros no vamos a estar a lo que diga el interesado. Nos parece del caso esperar a que la Justicia se pronuncie a ver qué pruebas tiene a favor o en contra, y una vez que se pronuncie, ahí tomaremos resolución porque por el momento son todos rumores y no me parece precipitarnos. Estamos a la expectativa”, indicó.

La presencia de Barboza en la Dirección de Salud se debe a un acuerdo político entre el intendente y el diputado cabildante por Cerro Largo Wilman Caballero. En ese cargo, trabajó primero el coronel retirado Ederley Porciúncula, pero luego fue sustituido por Barboza cuando el anterior funcionario presentó la renuncia.

Montevideo Portal