Director de Salud de la Intendencia de Cerro Largo se presentará ante la policía

El encargado de Salud de la Intendencia de Cerro Largo, Willian Barboza, se presentará este lunes ante la Justicia luego de ser vinculado a una banda que compraba volúmenes grandes de mercadería en los free shops de Río Branco y la ingresaban desde la ciudad fronteriza Yaguarón para guardarla en un galpón y una casa ubicados allí.

El área de Investigaciones II de la Jefatura de Policía de Cerro Largo realizó varios allanamientos en la tarde del domingo en los que se detuvo a tres hombres uruguayos (34, 45 y 50 años) y se incautaron 250 cajas de vodka, 216 cajas de whisky y 354 cajas de zapatos. Todo eso arrojó un valor superior a los 10 millones de pesos. Además, se incautaron 4 camionetas y un camión.

De los tres detenidos, dos fueron puestos en libertad en carácter de emplazado, y el hombre de 34 años fue formalizado por el Juzgado Letrada de Río Branco de Segundo Turno, informaron desde el Ministerio del Interior a Montevideo Portal, y aclararon que continuaban buscando a Barboza.

El funcionario municipal, tal como se informó en una primera instancia, trabaja en la comuna arachana por un acuerdo entre Cabildo Abierto y el actual intendente del Partido Nacional, José Yurramendi.

Según pudo saber Montevideo Portal, en las elecciones departamentales pasadas, los blancos y cabildantes acordaron dar a los liderados por Guido Manini Ríos el sector de salud. En esas elecciones, Cabildo decidió no proponer candidatos a la intendencia y apoyar directamente a los dos aspirantes nacionalistas, entre ellos, el actual intendente José Yurramendi. El sector del actual diputado Wilman Caballero fue quien designó al implicado.

En concreto, trabajó primero el coronel retirado Ederley Porciúncula, pero luego fue sustituido por Barboza cuando el anterior funcionario presentó la renuncia. Caballero dialogó con este medio y reconoció que fue propuesto por su agrupación y que fue elegido para la coordinación luego de la salida del coronel retirado.

En este sentido, opinó que el funcionario “no está prófugo” porque estaba en su casa y no lo fueron a buscar. En ese sentido, informó que Barboza se presentará a las 14:00 horas en la comisaría, un encuentro que coordinó telefónicamente el pasado domingo.

“Él se comunicó ayer en la tarde y está coordinado para presentarse hoy con la documentación de alquiler, tiene un predio que está alquilado y tengo entendido que se estaría presentando la persona dueña de la mercadería. Los dueños de la mercadería estaban alquilando el depósito. Tengo entendido que es así”, señaló el legislador Caballero.

Asimismo, aseguró que su sector en Cerro Largo no tomará ninguna determinación hasta tanto la Justicia cumpla y lleve adelante el proceso. Una vez resuelto, se tomará inmediatamente lo que tenga que ser.

“Es un funcionario que está de lunes a viernes trabajando y, bueno, son problemas que surgen en su vida personal y estamos esperando que la Justicia dé el dictamen para saber la verdad de todo esto”, indicó.

Por otra parte, Montevideo Portal dialogó con el senador cabildante Guillermo Domenech, quien reconoció en primera instancia que no conoce al funcionario y que recibieron “trascendidos” que estaría alquilando el predio donde encontraron la mercadería en infracción, tal como afirmó el diputado.

“Nosotros estamos esperando que la Justicia se pronuncie porque nosotros no vamos a estar a lo que diga el interesado. Nos parece del caso esperar a que la Justicia se pronuncie a ver qué pruebas tiene a favor o en contra, y una vez que se pronuncie, ahí tomaremos resolución porque por el momento son todos rumores y no me parece precipitarnos. Estamos a la expectativa”, indicó.

Finalmente, el intendente Yurramendi contó que el funcionario envió una nota informando que se tomaría licencia y que no tenía nada que ver con el caso. Desde la comuna también esperarán a la resolución de la Justicia.

