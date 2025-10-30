Judiciales

Detenido por violación en el Prado fue puesto en libertad; esperan resultado de pericias

Montevideo Portal

El hombre de 43 años que fue detenido el martes por violar a una adolescente de 14 años en el Prado debió ser dejado en libertad, según informó Fiscalía.

Al vencerse el plazo máximo de 48 horas de detención y no haber una imputación, se realizó una audiencia judicial en la que la Justicia dispuso medidas limitativas “de no acercamiento y no comunicación con la víctima y para que esté a disposición del proceso”.

Desde Fiscalía señalaron que el resultado de las pericias aún no está pronto. La eventual formalización del caso, que implica la imputación del hombre, ocurrirá cuando se reúnan “los elementos objetivos que permitan atribuir o no responsabilidad a esta persona”.

El individuo fue capturado en la misma zona donde cometió el presunto delito. Estaba citado para declarar el martes, pero no se presentó.

El hecho se dio sobre las 21:00 del domingo, cuando la víctima caminaba junto a su novio y fue abordada por el delincuente que amenazó a los dos con un arma de fuego.

Luego de abusar sexualmente de la menor le robó sus pertenencias. La víctima fue hospitalizada.

