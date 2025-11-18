Destino irónico: uruguayo muerto en choque en Brasil fue hasta 2024 jerarca de Tránsito

Internacionales

En la madrugada del pasado lunes, un accidente de tránsito ocurrido en la localidad brasileña de Chuí —limítrofe con la uruguaya Chuy— le costó la vida a una persona.

Tal como informáramos, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando una camioneta conducida por un uruguayo de 61 años se estrelló contra el edifico de la aduana local. El impacto resultó letal para el piloto y causó lesiones a su acompañante, un brasileño de 43 años.

Posteriormente, se supo que el fallecido era el ex comisario general Luis Pereira, quien entre enero de 2018 y abril de 2024 estuvo al frente de la Dirección Departamental de Tránsito de Colonia.

Durante su gestión, fue duramente cuestionado por la Junta Departamental, especialmente luego de que una comisión investigara su área de gestión, según informara Semanario Colonia en ocasión de su renuncia al cargo, ocurrida el 30 de abril de 2024.

“El director de Tránsito, señor Luis Pereira, no ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inherentes a su cargo, siendo responsable del caos existente en la Dirección de Tránsito”, había declarado días antes, y por unanimidad, la Junta Departamental de Colonia.

“La Dirección de Tránsito desde hace años es omisa. Adolece de rumbo. Pese a los reclamos, denuncias y quejas de los vecinos, se ha mostrado incompetente”, dijo el entonces edil colorado Gabriel Gabbiani, según recoge Colonia Ya.