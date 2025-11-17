Se dio de frente: uruguayo murió en accidente de tránsito en Brasil

Un fallecido y un herido de consideración fue el saldo de un accidente ocurrido el domingo en la localidad brasileña de Chuí, fronteriza con la uruguaya Chuy.
Según informara el medio brasileño Portal de Camaquã, el hecho ocurrió sobre las 4:15 horas de este lunes en el kilómetro 670 de la BR 471, en el municipio de Chuí.
Allí, en circunstancias a determinar, un coche Peugeot Bipper con matrícula uruguaya perdió el control y se estrelló contra el edificio de la aduana brasileña.
El impacto resultó mortal para el conductor, un uruguayo de 61 años. En el vehículo también viajaba un brasileño de 43 años, quien resultó herido y fue trasladado al hospital de la cercana localidad de Santa Vitória do Palmar.
Las autoridades locales investigan el caso.
