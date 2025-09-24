Destino cruel: muere en accidente aéreo director de filme sobre tragedia de Chapecoense

Internacionales

Una avioneta se estrelló la noche del martes en la zona rural de Aquidauana, en la región del Pantanal de Mato Grosso do Sul, Brasil, causando la muerte de cuatro personas.

Según información confirmada por la Policía Civil y divulgada por el portal noticioso G1, las víctimas son el piloto y propietario de la aeronave, Marcelo Pereira de Barros; el documentalista brasileño Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz; el también brasileño Rubens Crispim Jr., y el arquitecto paisajista chino Kongjian Yu.

Feres era director especializado en documentales y no ficción. Entre sus obras destacadas se encuentra la serie Chapecó dossier: el juego detrás de la tragedia, producida en colaboración con Pacha Films para WBD/HBO. La producción, que explora el accidente aéreo que cobró la vida de jugadores, cuerpo técnico y periodistas del equipo de fútbol Chapecoense en noviembre de 2016, fue nominada a un Emmy Internacional.

Dirigió la serie Ganar o ganar para el grupo árabe MBC/Shahid, sobre el Al Nassr FC, el actual club del futbolista portugués Cristiano Ronaldo. También produjo el documental Todo es un proyecto, sobre el arquitecto Paulo Mendes da Rocha, elegido mejor documental por el público en el Festival de Cine de São Paulo de 2017.

A través de Olé Produções, produjo y dirigió el documental Paisagem concreta (Paisaje concreto), sobre el arquitecto Álvaro Siza y su relación con Brasil, para el canal Arte1. Este documental se exhibió en festivales de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Suecia y Corea del Sur. Fue director general de la serie Algo no espaço (Algo en el espacio), sobre artistas y escultores brasileños contemporáneos.

El cineasta y Kongjian Yu estaban filmando un documental sobre ciudades esponja, un concepto creado por el arquitecto que era uno de los más reconocidos del mundo en su área.

El lugar donde se estrelló la aeronave, en la zona de la hacienda Barra Mansa, fue uno de los escenarios de rodaje de la telenovela Pantanal de TV Globo y un destino turístico conocido por recibir visitantes de Brasil y del extranjero. Las causas del accidente aún se investigan.