Despiden a “genio” que invadió el Capitolio con identificación laboral colgada al cuello

A juzgar por los hechos que protagonizaron y los "argumentos" que los llevaron a ellos, los individuos que esta semana tomaron por asalto el Capitolio de EEUU no descollaban por su buen discernimiento.

Buen ejemplo de ello es el caso de uno de los intrusos, quien se lanzó al ataque llevando al cuello la tarjeta de identificación de su empleo, la compañía Navistar Direct Marketing.



Como era de esperar, el dato se hizo viral, llegó a oídos de los encargados de la compañía y el sujeto fue despedido de inmediato, según informara el medio estadounidense Raw Story.

This genius wore his work badge while storming the Capitol.?????? pic.twitter.com/dyJPmFNE7E