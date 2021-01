Biden llamó "terroristas" a los manifestantes y acusó a Trump de desatar "un asalto total"

Internacionales

"No fue una protesta. No les llamemos manifestantes. Eran una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas domésticos", dijo Biden.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, acusó este jueves al mandatario Donald Trump de desatar "un asalto total" contra las instituciones democráticas y causar uno de los "días más oscuros" en la historia del país, luego de que sus partidarios invadieran el Congreso.

"Desencadenó un asalto total contra las instituciones de nuestra democracia desde el principio", dijo Biden en una alocución. La toma del Capitolio el miércoles fue "uno de los días más oscuros en la historia de nuestra nación", agregó calificando de "terroristas domésticos" a quienes participaron en los incidentes.

"No fue desorden. No fue una protesta. No les llamemos manifestantes. Eran una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas domésticos", dijo Biden en una intervención desde Wilmington (Delaware).

Trump se había dirigido el miércoles a sus seguidores, animándolos a avanzar hacia el Congreso antes de publicar un video en el que repetía sin pruebas que la elección le había sido "robada".

El próximo presidente de Estados Unidos, quien debe instalarse en la Casa Blanca dentro de 13 días, se dijo convencido de que en caso de haberse tratado de manifestantes antirracistas, estos hubieran sido tratados "muy distinto" a los seguidores de Trump que sembraron el caos en Washington.

"Si hubiese sido un grupo del (movimiento antirracista) Black Lives Matter el que protestaba ayer... hubiera recibido un trato muy distinto al que recibió la turba de matones que invadió el Capitolio", afirmó Biden.

"Todos sabemos que eso es cierto, y es inaceptable", añadió desde su feudo de Wilmington.

AFP y EFE