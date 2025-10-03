Policiales

Desde el martes hasta este viernes se registraron ocho homicidios en Uruguay

Durante los últimos días, desde el pasado martes hasta este viernes, se registraron ocho homicidios en distintos puntos del país.

La seguidilla comenzó el martes y se extendió hasta este viernes, con hechos que se dieron desde ataques armados hasta un triple crimen en Montevideo que está investigando la Policía.

El ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció que se necesita “dar una respuesta distinta a la que hemos dado hasta el momento”. Además, admitió que “no ha sido suficiente” las medidas para combatir el delito.

Sobre las últimas horas del martes, un joven de 21 años fue ultimado a balazos en Minas (Lavalleja). La víctima había salido de su vivienda en el barrio Santos Garrido, que minutos antes había sido baleada. En ese contexto recibió varios disparos y murió en el lugar.

Ese mismo día, en Barra de Valizas (Rocha), un hombre de 46 años fue asesinado tras una discusión. El agresor lo apuñaló en plena calle y luego trasladó su cuerpo unos 300 metros para ocultarlo en una zona con arbustos.

El miércoles, en el barrio Peñarol de Montevideo, la Policía encontró el cuerpo de un hombre de 45 años en las calles Salamanca y Máximo Santos. A su lado había cinco vainas y un cartucho. Un médico constató el fallecimiento en el lugar y fue identificado por familiares.

El jueves al mediodía apareció sin vida un hombre en situación de calle. Según confesó el agresor, lo mató golpeándolo con un fierro luego de haber consumido drogas. El responsable del crimen se entregó voluntariamente a la Policía.

El mismo día, en La Teja, efectivos que se encontraban de patrulla fueron alertados por un grupo de personas sobre que un hombre había sido víctima de disparos de arma de fuego al interior de una vivienda.

Los agentes ingresaron a la casa y hallaron el cuerpo del fallecido, con impactos de bala a la altura de la cabeza.

En tanto, el viernes se dio un triple homicidio en el barrio Casabó. Tres hombres de 68, 43 y 23 años fueron acribillados mientras arreglaban un auto en la vía pública. Testigos dijeron que desde un vehículo en movimiento se efectuaron los disparos que acabaron con sus vidas.

