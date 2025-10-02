Policiales

Un hombre de 37 años fue asesinado a tiros en casa en La Teja y cámara captó a sospechosos

Montevideo Portal

Un hombre de 37 años fue asesinado en la madrugada de miércoles en el barrio La Teja, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron fuentes policiales a Montevideo Portal.

El hecho ocurrió pasadas a las 00:10 horas, en las calles Carlos María Ramírez y Carlos Tellier.

Efectivos, que se encontraban de patrulla, fueron alertados por un grupo de personas sobre que un hombre había sido víctima de disparos de arma de fuego al interior de una vivienda.

Los agentes ingresaron a la casa y hallaron el cuerpo del fallecido, con impactos de bala a la altura de la cabeza.

Según la Policía, un vecino aportó una filmación de una cámara de seguridad aledaña en la que se observa “el ingreso y egreso en varias oportunidades de unos individuos”.

Montevideo Portal