Desde el Teatro el Galpón creen que “no es lógico” que aún no reabran los teatros

Locales

La reapertura de los shopping center y el próximo retorno de las celebraciones religiosas motivaron una respuesta importante del personal de la cultura en Uruguay, que reclama el reinicio de algunas actividades mediante protocolos sanitarios. A ello se le suma que en otros ámbitos, como el del transporte público, no se respetan las distancias recomendadas pero pese a ello se autoriza el funcionamiento.

Un caso emblemático es el del teatro en Uruguay, que cuenta con salas de gran espacio que permitirían mantener la distancia física recomendada manteniendo un aforo razonable para que algunas obras puedan realizarse.

El Ministerio de Educación y Cultura no ha respondido aún al protocolo enviado el 11 de mayo por el teatro El Galpón, que fue realizado junto a científicos del Institut Pasteur, y esta semana se suspendió una reunión pautada con el ministro Pablo da Silveira.

Este protocolo fue pensado para la sala grande de la institución, que cuenta con capacidad para 800 personas pero se habilitaría solo para 120.

Por otro lado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República aprobó la primera fase del protocolo de música en vivo, que fue difundido por el colectivo Uruguay es Música.

Sin embargo, el protocolo generó preocupación en artistas, dueños de bares y boliches y a nivel político.

Héctor Guido, secretario general de El Galpón, dijo a Montevideo Portal que su gran preocupación es que "el sector ha quedado para lo último en evaluaciones de apertura".

"Los teatros están absolutamente cerrados y la situación de los trabajadores es terrible, ya que se acaba el seguro de paro", dijo Guido.

"Aspiramos a que en breve tengamos alguna respuesta para la reapertura", agregó.

Guido explicó que la reapertura la dispondrá el Poder Ejecutivo, pero "es llamativo que las actividades teatrales en ninguno de los aforos haya sido contemplado y siga absolutamente todo paralizado".

Consultado sobre el protocolo de música en vivo para bares que tengan mesas y sillas, Guido señaló que no entiende "en absoluto el criterio".

"Si uno empieza a comparar no tiene una lógica. Más allá de que me alegro que se reactiven todas las actividades, pero no logro entender por qué no se da la reapertura de los teatros", añadió.

Montevideo Portal