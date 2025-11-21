Política

Blancos reclaman falta de respuestas de la IM ante posibilidad que casino pase al MEF

Montevideo Portal

Tras el llamado a sala impulsado por los ediles del Partido Nacional a las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) por la posibilidad de que el casino Parque Hotel pase al Ministerio de Economía y Finanzas (MEC), los representantes blancos reclaman faltas de respuestas por parte de la comuna.

El edil Juan Ignacio Abdala había realizado la convocatoria que se desarrolló el pasado martes. En la instancia estuvo presente Camilo Benítez, director de Desarrollo Económico de la Intendencia y Lorena Infante, directora de Casinos.

El llamado se dio tras la polémica que se mantiene hace varios meses con las pérdidas económicas que le genera el casino municipal a la IM.

El excandidato a intendente de Montevideo por la coalición republicana, Martín Lema, aseguró días después de que Mario Bergara asumiera su cargo como jefe comunal que al casino “lo tienen que cerrar inmediatamente; sea porque lo cierran, porque lo pasan o por la razón que le quieran poner”.

Tras la sesión extraordinaria del pasado martes, Abdala aseguró a Montevideo Portal que las autoridades del gobierno departamental “no supieron contestar qué van a hacer con el casino”.

“Lo que dijeron es muy poco. Yo no sé si hay una descomunicación entre Bergara y sus funcionarios o es que no hay nada”, expresó.

Abdala mencionó que desde el Partido Nacional siguen insistiendo con que el casino se cierre.

Montevideo Portal