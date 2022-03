Denuncian demolición de inmuebles con “protecciones cautelares” en el Centro y Cordón

Locales

La asociación civil Patrimonio Activo denunció este martes a través de sus redes sociales la demolición de dos inmuebles ubicados en la capital por parte de la Intendencia de Montevideo, violando una normativa impuesta por la Junta Departamental luego de que esta le otorgue protección cautelar.

El presidente de esta organización, Erich Schaffner, dialogó con Montevideo Portal explicó que uno de los inmuebles está ubicado en la esquina de Andes y Canelones, en el centro de Montevideo, y el otro en Constituyente y Yaro en el barrio Cordón. Según dijo, estos inmuebles están protegidos por la junta, pero destacó que la intendencia “pasa por encima de esa norma” que define que estos inmuebles tienen valor patrimonial y que se deben preservar, al menos, en su imagen urbana.

“Hay varios proyectos de los últimos dos años que se han reformulado para conservar la fachada, se autoriza la construcción de un edificio en el sector posterior del terreno. Es una solución que nosotros entendemos que cuando ya está avanzado un proyecto o hay permisos otorgados es una solución”, señaló Schaffner.

“La Intendencia de Montevideo (IM), por el contrario de seguir esa fórmula, lo que está haciendo ahora es no solamente no conservar las casas en su integridad, tampoco parcialmente, sino autorizar la demolición de casas que están protegidas. Entonces, lo que leemos de esto, y habiendo hablado con el director de Planificación y el director de Patrimonio de la IM por este tema, es que ellos se lavan las manos. Estamos en un punto cero en el que si bien hay protección patrimonial otorgada por la junta, la intendencia no está acatando esa resolución, entonces hay protección, pero es como si no lo hubiese”, agregó.

Consultado sobre por qué eran inmuebles protegidos, el presidente de Patrimonio Activo sostuvo que en ambos casos se tratan de casas construidas en la primera década del siglo XX, que forman parte de tramos que se conservan con su imagen original desde 1900. “Cuando uno pasa por allí puede ver un conjunto de construcciones que se conservan en un tramo, que las definimos como históricas patrimoniales”, comentó, e informó que en noviembre de 2019 la junta resolvió autorizar a la IM a utilizar medidas cautelares para “todos los inmuebles construidos anterior al año 1960” en la zona del Centro, Cordón, Palermo y Parque Rodó.

“Estas medidas cautelares implican, que en esos barrios, la IM identifica que hay construcciones de valor patrimonial. Ante la solicitud de un interesado de una empresa desarrolladora de un permiso de demolición, la unidad de patrimonio de la intendencia tiene que definir si esa construcción es de valor patrimonial o no. Si define que tiene valor, tiene que decir qué grado de valor tiene. Si tiene un grado muy alto a lo que se va a apuntar a mantener su integridad, cosa que en la práctica nunca pasa. Si tiene un grado medio bajo a lo que se va a apuntar es a conservar su imagen urbana, lo que entendemos como fachada o también la fachada y las primeras habitaciones que dan al frente”, indicó.

“Estos dos inmuebles en particular tienen grado de protección dos. El grado de protección van del 0 al 4, que el mínimo es lo equivalente a un terreno baldío o una construcción sin ningún tipo de valor, que es preferible su sustitución a conservarla. El máximo coincide con los monumentos históricos nacionales, que es el reconocimiento máximo que el Estado concede a un edificio, pero eso no tiene que ver con la intendencia. El grado dos es un grado intermedio, que, por definición, se debe preservar su imagen urbana, se pueden hacer modificaciones o incorporaciones al edificio, pero conservando sus características principales como lo es la fachada y sus elementos de valor significativo, como puede ser una escalera de mármol o un patio con un vitral”, añadió.

Para Schaffner, la comuna capitalina “no está respetando la normativa” porque lo que dicen desde la intendencia es que emitieron un informe no autorizando la demolición de estas construcciones, pero que “desde la cúpula de la intendencia se decidió que sí”.

“Entonces, ¿quién está decidiendo esto? Yo no sabría decirte. A mí el director de Planificación, que es la autoridad máxima en estos asuntos, me responde que no está al tanto y que se tendría que fijar en el expediente, pero mientras se fijan en el expediente, las casas se demolieron”, criticó.

Finalmente, el presidente del organismo comentó que Patrimonio Activo se reunirá este miércoles para tratar el tema con “urgencia” y redactará una carta a la intendenta Carolina Cosse denunciando esta forma de proceder que tomó la comuna de autorizar una demolición a un inmueble con protecciones cautelares. Además, informó que se comunicarán con ediles de la junta para plantear el tema y que los curules puedan llevar el caso formalmente al legislativo departamental.

“La junta lo que hace es dar poder a la intendencia de proteger esos inmuebles, los ediles deben pedir los informes correspondientes respecto a estos expedientes en los que se procedió de una forma que se sale de la norma. Estamos en contacto con ediles de todos los partidos”, concluyó.

