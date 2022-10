Denuncian a político del PN por tres presuntos delitos cometidos en elecciones italianas

Política

Un grupo de cuatro ciudadanos italianos, consejeros del Comité Italiano en Uruguay, presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el senador y diputado suplente del Partido Nacional Aldo Lamorte, después de que el político difundiera en la red social Instagram un video en el que explicaba a los uruguayos con ciudadanía italiana cómo votar en las elecciones legislativas de ese país.

La Embajada de Italia en Uruguay presentó en setiembre de este año una denuncia en la Procura della Repubblica di Roma (Fiscalía) por una presunta violación de la legislación electoral de ese país.

En este caso, la denuncia ante el Ministerio Público en Uruguay fue presentada por Rolando Rossi, Fabrizio D’Alessandro, Ignacio Palermo y Roma Musetti, integrantes de la lista Renovación (Rinnovo), opositora a la de Lamorte, según informó el medio La Gente d’Italia.

En el escrito presentado por los consejeros del Comité Italiano se denuncia puntualmente que, según la normativa uruguaya, se pudieron encuadrar “hechos de apariencia delictiva” y se detallan tres: violación de correspondencia escrita (artículo 296 del Código Penal), violación de la Ley 18.331 de protección de datos personales y violación de la ley del Código de Ética en la Función Pública.

En este último caso, se argumentó que “el denunciado es representante nacional [diputado] suplente en Uruguay, siendo electo por el Partido Nacional en las pasadas elecciones nacionales y con actuación parlamentaria, tal como se desprende de la web del Poder Legislativo, de donde resulta el ejercicio de la banca en ese carácter, intervenciones, votos y propuestas”.

Sobre la violación de correspondencia, el documento señala que, en “el video hecho público en la red social Instagram, el denunciado exhibe el sobre conteniendo las hojas de votación correspondientes” a una tercera persona.

“Dicho material tiene un destinatario único y personal, claramente identificado, y debe llegar al mismo por las autoridades, mediante el correo uruguayo en sobre cerrado. Evidentemente, el denunciado violó esa correspondencia personal, de la cual no era el destinatario. Lo acusa el hecho, de que, al ser advertida la circunstancia por un periodista uruguayo, procedió a dar de baja el video donde se identifica claramente nombre y demás datos filiatorios de la destinataria de dicha correspondencia. La misma ha declarado públicamente que esa correspondencia no le llegó. Si bien ha declarado que ella mudó su domicilio y que no dio noticia de ello, ello no inhibe la inconducta del denunciado”, se afirma en la denuncia presentada contra Lamorte.

