Denuncia a Ojeda ingresó a comisión del Senado y comenzará a analizarse: ¿qué puede pasar?

El senador frenteamplista Nicolás Viera afirmó este martes que la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores comenzará a analizar formalmente la denuncia presentada contra el senador colorado Andrés Ojeda por una presunta violación del artículo 124 de la Constitución.

“Esto merece un estudio de mucha profundidad. Hay mucha cosa en juego; está sobre la mesa la destitución o no de un parlamentario. Por lo tanto, creo que tenemos que hacerlo de manera muy responsable”, expresó el legislador en rueda de prensa.

Viera sostuvo que la prioridad será recabar la mayor cantidad de información y asesoramiento jurídico disponible antes de tomar una resolución. “Hoy daremos inicio a este proceso y veremos también entre todos los legisladores que integramos la comisión cuáles son los pasos a seguir”, afirmó.

A su vez, también señaló que, aunque esta sería la última sesión formal antes del receso parlamentario, el Frente Amplio está dispuesto a continuar trabajando durante el receso “si es necesario para que esto pueda resolverse”.

Consultado sobre si Ojeda —que es el vicepresidente de la comisión— podrá presentar descargos, respondió que “siempre tiene la posibilidad de hablar de lo que crea conveniente”. “Es inherente a su tarea de legislador. En mi condición de presidente, tengo que dar las garantías de que, si un ciudadano hace una denuncia, se va a tratar”, dijo.

Respecto a las distintas interpretaciones sobre el artículo 124 de la Constitución, Viera indicó que la comisión todavía no inició su análisis. “Todos los informes que tenemos y que hemos visto han sido por destacados constitucionalistas, pero ha sido todo en la órbita periodística. Por lo tanto, lo que corresponde es darnos una forma de trabajo en la comisión para conseguir información y tratar de que esos juristas puedan venir a la comisión a dar sus puntos de vista”, resaltó.

Por otra parte, el senador del FA fue consultado sobre si la denuncia puede operar como un efecto adverso para Ojeda, en referencia a su intervención en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza: “Ante cuestionamientos de la constitucionalidad o no de determinado proceder de un jerarca, tenés que estar muy seguro de que tu accionar no te va a comprometer con lo que dijiste hace una semana”.

“Yo tampoco he sentido a Ojeda dar opinión pública respecto a su tema. Me llamó un poco la atención que no hable, pero esas son decisiones personales que él toma. En la comisión de hoy, quizás algo dice; creo que es importante que allí también pueda expresarse”, cerró.

