“Capricho monárquico”: Ojeda dijo que Orsi “debería destituir” a Danza si se queda en ASSE

El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda cuestionó la continuidad de Álvaro Danza al frente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a pocas horas de que el gobierno resuelva qué hacer con su situación.

Según consignó El País, el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) —aspecto que el gobierno tomaría como decisivo para decidir la continuidad o no del jerarca— establece que existe una “incompatibilidad” entre el puesto en el prestador público y los trabajos en mutualistas privadas.

“El día que se supo lo de Danza, le pedimos la renuncia; fuimos los primeros en hacerlo. Se negaron, se afirmaron y se encapricharon: un capricho monárquico total lo de Danza”, afirmó Ojeda este miércoles en rueda de prensa.

El senador señaló que los informes jurídicos conocidos hasta el momento indican que “viola todo” y que el pronunciamiento de la Jutep confirmaría lo que la oposición venía señalando. “Parece que ya es público que la Jutep va a decir que está en franca violación de la normativa de todas las jerarquías”, indicó.

Ojeda ironizó sobre la posible solución que el gobierno evalúa: que Danza deje sus actividades privadas para continuar en el cargo. “Esto es como que yo mañana robe, y si me agarran devuelvo, y ya está, y sigo como si nada. Entonces, yo robo, y si me agarran devuelvo, y si no me agarran, no devuelvo”, señaló.

El senador consideró que, una vez constatada la incompatibilidad, Danza “debería irse solo”, y que, si no lo hace, el presidente debería destituirlo. “Si no se va solo, lo debería destituir el presidente, y en caso de que no se vaya, la oposición no debería validar en ningún caso su presencia al frente de ASSE”, expresó.

En la misma entrevista, el senador también criticó al gobierno respecto a la rescisión del contrato con Cardama. “Anunciaron una rescisión que nunca ocurrió. No estamos hablando del almacén de la esquina, estamos hablando de casi US$ 100 millones”, dijo.

“Uno no puede salir a amagar con una rescisión públicamente, hacer una denuncia penal y después no hacer otra cosa. Sale el ministro y dice una cosa, sale Presidencia y dice otra, sale el presidente y dice otra. Es una cosa de desgobierno, como un partido de baby fútbol: todos corren atrás de la pelota”, afirmó.

