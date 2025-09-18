Delincuentes disfrazados de policía y obrero rapiñaron local de telefonía en Colón

Policiales

Montevideo Portal

Dos delincuentes asaltaron en la mañana de este jueves un local de telefonía en el barrio Colón, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

El hecho ocurrió sobre las 10:10 horas en una tienda ubicada en Avenida Eugenio Garzón y Carnot.

Uno de los delincuentes estaba vestido de policía con un tapabocas y un planillero entre manos, mientras que el otro estaba vestido de obrero de UTE con un casco amarillo.

Al llegar al lugar, los rapiñeros manifestaron que iban a trabajar, antes de amenazar a las dos empleadas del local con un arma de fuego. Ambas mujeres fueron encerradas en un cuarto trasero y maniatadas con una cuerda.

Los impostores se llevaron cerca de 20 celulares, incluidos los de las empleadas, así como sus documentos y 1.300 pesos de la caja.

Montevideo Portal