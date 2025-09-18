Contenido creado por Tomás Gutiérrez
Delincuentes disfrazados de policía y obrero rapiñaron local de telefonía en Colón

Los impostores amenazaron a dos empleadas con un arma de fuego, las encerraron en un cuarto trasero y las maniataron con una cuerda.

18.09.2025 15:25

Dos delincuentes asaltaron en la mañana de este jueves un local de telefonía en el barrio Colón, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

El hecho ocurrió sobre las 10:10 horas en una tienda ubicada en Avenida Eugenio Garzón y Carnot.

Uno de los delincuentes estaba vestido de policía con un tapabocas y un planillero entre manos, mientras que el otro estaba vestido de obrero de UTE con un casco amarillo.

Al llegar al lugar, los rapiñeros manifestaron que iban a trabajar, antes de amenazar a las dos empleadas del local con un arma de fuego. Ambas mujeres fueron encerradas en un cuarto trasero y maniatadas con una cuerda.

Los impostores se llevaron cerca de 20 celulares, incluidos los de las empleadas, así como sus documentos y 1.300 pesos de la caja.

