Judiciales

Delincuente que robó y se atrincheró en el Centro fue condenado a 14 meses de prisión

Uno de los delincuentes que el pasado 1º de octubre se atrincheró en un apartamento en el Centro después de que la Policía lo persiguiera por haberle robado la cartera a una mujer en Punta Carretas fue condenado a una pena de 14 meses de prisión, informó la Fiscalía General de la Nación.

La Justicia resolvió la imputación del delincuente mediante un proceso abreviado por hurto agravado.

Tal como informáramos, la Policía de Montevideo detuvo a dos delincuentes que le robaron la cartera a una mujer sobre las 11:00 del pasado miércoles en Punta Carretas y se atrincheraron en un apartamento ubicado en el Centro.

Según consignó El Observador, la detención de los dos ladrones se dio sobre las 9:00 del día siguiente, casi 22 horas después de que cometieran el ilícito.

Los efectivos policiales estuvieron toda la jornada vespertina del miércoles aguardando por la salida de ellos, así como también por una orden para allanar el domicilio, pero ninguna de las dos cosas pudo llevarse a cabo en un principio.

La autorización judicial llegó sobre la noche, motivo por el que no pudieron entrar en ese momento. Tras casi ocho horas de espera, los policías se retiraron de las afueras de la vivienda y tres de ellos permanecieron custodiando la entrada del edificio hasta que amaneciera.

Sobre las 8:00 de este jueves, llegó otro grupo de agentes y golpearon la puerta por primera vez media hora más tarde. Finalmente, sobre las 9:00, los efectivos pudieron ingresar y detuvieron a los dos ladrones, que habían arrojado las pertenencias hurtadas al balcón de un vecino.