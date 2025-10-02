Ladrones fueron detenidos tras casi un día atrincherados y orden de allanamiento tardía

Policiales

La Policía de Montevideo finalizó de forma exitosa el operativo montado para poder detener a dos delincuentes que le robaron la cartera a una mujer sobre las 11 horas de este miércoles en Punta Carretas y se atrincheraron en un apartamento ubicado en el Centro.

Según consignó El Observador, la detención de los dos ladrones se dio sobre las 9 horas de este jueves, casi 22 horas después de que cometieran el ilícito.

Los efectivos policiales estuvieron toda la jornada vespertina de este miércoles aguardando por la salida de los malhechores o, en su defecto, una orden para allanar el domicilio, pero ninguna de las dos cosas pudo llevarse a cabo en un principio.

La autorización judicial llegó sobre la noche, motivo por el que no pudieron realizar la entrada en ese momento. Tras casi ocho horas de espera, los policías se retiraron de las afueras de la vivienda y tres de ellos permanecieron custodiando la entrada del edificio hasta que amaneciera.

Sobre las 8 horas de este jueves, llegó otro grupo de agentes y golpearon la puerta por primera vez media hora más tarde. Finalmente, sobre las 9, los efectivos pudieron ingresar y detuvieron a los dos ladrones, que habían arrojado las pertenencias hurtadas al balcón de un vecino.

Otro robo a pocos metros

En paralelo a este hecho, los policías debieron intervenir en otro hecho ilícito ocurrido a escasos metros del lugar. Un anciano, que se desplazaba con la ayuda de un andador, fue rapiñado por dos delincuentes, que fueron detenidos a los pocos minutos en las afueras de un almacén ubicado en Convención y avenida Uruguay, mientras uno de ellos ingresaba a comprar cigarros.

