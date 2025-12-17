Delincuente abatido y policía que se salvó de milagro: cinematográfico tiroteo en Cerrito

Policiales

La policía montevideana busca por estas horas a dos delincuentes que participaron de un violento y cinematográfico episodio ocurrido ayer en la zona de Cerrito de la Victoria

Tal como informáramos, todo comenzó en la mañana, cuando efectivos policiales intentaron detener a una moto y un auto —marcados como sospechosos— en las inmediaciones del Antel Arena.

Los ocupantes de esos vehículos desobedecieron la orden policial y comenzó entonces una persecución que culminó en la intersección de General Flores y Chimborazo, donde se produjo un intenso intercambio de disparos entre los ocupantes de un automóvil y los efectivos que participaban del operativo.

Los perseguidos abandonaron el vehículo en un complejo habitacional y se dieron a la fuga en distintas direcciones. Tras varios minutos de rastrillaje, la Policía localizó a uno de los individuos oculto en el patio de una vivienda. En ese lugar se registró un nuevo enfrentamiento armado, en el que el hombre resultó abatido.

Durante el episodio, una funcionaria policial sufrió una lesión por roce, mientras que otro efectivo resultó ileso de forma casi milagrosa: una bala impactó sobre la cámara que llevaba sobre su chaleco.

El fallecido aún no fue identificado oficialmente. No obstante, según informara Telenoche, un vecino de la zona indicó que se trataría de un hombre de aproximadamente 30 años y aportó detalles sobre su huida, como el hecho de que circulaba a rostro descubierto y portaba un revólver calibre 38

En el marco del operativo, la Policía detuvo a un hombre que se desplazaba en motocicleta en las inmediaciones, a fin de establecer si tuvo participación en los hechos. Asimismo, fueron incautadas dos armas de fuego.

La búsqueda de los otros dos sospechosos continúa en la zona.

En videos divulgados en redes sociales por el comunicador Santiago Bernaola se pueden ver los momentos inmediatamente posteriores al tiroteo. En dichas imágenes se ve al delincuente abatido por los uniformados, y dos revólveres en el suelo.