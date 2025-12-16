Cerrito: persecución derivó en toma de rehenes, balacera y una persona muerta

Policiales

Un operativo policial que incluyó una persecución y un enfrentamiento armado culminó con una persona abatida, otra detenida y dos sospechosos prófugos, tras una toma de rehén en un complejo de viviendas del barrio Cerrito de la Victoria.

Según informó el noticiero Subrayado, efectivos policiales iniciaron la persecución de un automóvil y una motocicleta que habían sido identificados como sospechosos en la zona del Antel Arena. El seguimiento se extendió por la avenida General Flores, donde los ocupantes de los vehículos efectuaron disparos contra los funcionarios actuantes.

La persecución finalizó en un conjunto de viviendas de Cerrito de la Victoria, donde los involucrados ingresaron para ocultarse. En una de las casas, los delincuentes tomaron como rehén a una mujer mayor de edad, lo que derivó en un intercambio de disparos tanto desde el interior como desde el exterior de la vivienda.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los sospechosos fue abatido, otro detenido y dos lograron darse a la fuga. El patrullero policial que participó en la persecución presentó impactos de bala, producto de los disparos efectuados durante el trayecto por General Flores.

Durante el procedimiento fueron incautados un automóvil Renault Kwid y una motocicleta utilizados por los sospechosos. Además, dos funcionarias policiales resultaron lesionadas: una sufrió un roce de bala en un brazo y otra recibió un impacto en el chaleco antibalas.

Continúan las actuaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los prófugos.