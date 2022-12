Delgado por pedido de renuncia a Lacalle: “Es irresponsable, desestabilizador y peligroso”

Política

El secretario de Presidencia dijo que “hay límites que no se pasan” y que el reclamo es “desproporcionado”.

Tras las expresiones realizadas por el integrante del Frente Amplio Esteban Valenti, que señaló que el presidente, Luis Lacalle Pou, debe renunciar a su cargo por el caso Astesiano, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el reclamo es “desproporcionado, irresponsable, desestabilizador y peligroso”.

Según consignó Subrayado, Delgado realizó las declaraciones en Florida, donde participó de un acto de cierre de año de la agrupación Manuel Oribe.

En rueda de prensa, el jerarca agregó que “hay limites que no se pasan” y que hay “algunos actores en particular del Frente Amplio que no se han dado cuenta del daño institucional que pueden hacer”.

“Algunos tampoco se han dado cuenta cuál es su rol”, añadió.

El secretario de Presidencia también se refirió a los insultos del subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira, al senador del FA Alejandro Sánchez, que se dieron a conocer tras divulgarse chats entre el jerarca y el excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

“Ningún jerarca, no policial, ni ministerial, tiene derecho a insultar a nadie del sistema político. Puedo ser muy crítico y muy duro con las ideas, pero soy muy respetuoso de las personas. Siempre he sido muy respetuoso aún en la crítica más dura. Es inaceptable, más cuando uno tiene un cargod de jerarquía”, reflexionó Delgado.

Según las conversaciones que trascendieron, el subdirector de Policía califica al senador del MPP de “sucio de mierda” y “reverendo HDP”, entre otros.

