Delgado pidió disculpas por usar término "esquizofrenia" sobre campaña contra la LUC

"A veces uno se equivoca y en esto me equivoqué", dijo el secretario de Presidencia, y se disculpó con "los que sufren de esta enfermedad".

Luego de la polémica surgida a raíz de las declaraciones del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, publicadas en El Observador, en las que dijo que "es un poco esquizofrénica la campaña del sí" y que "la esquizofrenia está latente en algunos de sus defensores", el jerarca salió públicamente a disculparse por sus dichos.

"A veces uno se equivoca y yo en esto me equivoqué y no hay que tener ningún pudor en decir 'me equivoqué'", expresó el secretario, según declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

"Primero pedirle disculpas a los que sufren de esta enfermedad. Segundo me parece que no está bueno catalogar con enfermedades de salud mental situaciones de conducta que tienen que ver con lo político, por más erráticas que sean. Que te digan una cosa hoy, otra mañana, vuelvan a decir lo anterior al dia siguiente y vuelvan a cambiar al otro día", manifestó.

Delgado agregó: "Una cosa es la política y las conductas y manifestaciones muy erráticas e incomprensibles de los políticos —en este caso de algunos actores o voceros del sí— y otra es hacer referencia a un tema de salud mental que no estuvo bien y pido las disculpas del caso".