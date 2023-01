Delgado dijo que “seguramente” Lacalle Pou anuncie en marzo la rebaja del IRPF

Política

Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, dijo en rueda de prensa este viernes que el 1º de marzo, en su discurso ante el Parlamento, el presidente Luis Lacalle Pou “posiblemente anuncie una rebaja impositiva”, según consignó Telemundo (canal 12).

“El Consejo de Ministros definió tres prioridades [para este año]. Una tiene que ver con el tema del empleo, la segunda tiene que ver con seguir trabajando en el tema del salario y lo tercero tiene que ver con seguir apoyando a los sectores más vulnerables. Ustedes saben que este año el presidente posiblemente anuncie una rebaja impositiva, sobre todo con lo que tiene que ver con el salario y las jubilaciones; y se concreta una serie de proyectos de inversión, algunos que ya venían, otros que no, que van a generar muchos empleos”, proclamó el jerarca.

Al ser consultado sobre si esa posible “rebaja impositiva” significará una reducción del Impuesto a la Renta de la Persona Física (IRPF), dijo: “Sí, sí. Seguramente lo anuncie el 1º de marzo el presidente de la República”.

Delgado dijo, además, que desde el Gobierno están alegres de que la temporada de verano “esté empezando bien”, y que se confirman “una serie de instancias que tienen que ver con desarrollo, con trabajo, con oportunidades, al sector que más sufrió o uno de los que más sufrió durante la pandemia”.

El presidente Lacalle Pou adelantó el 20 de diciembre, en la inauguración del aeropuerto de Carmelo, que en marzo, si el crecimiento económico del país seguía en el rumbo mantenido, anunciará una baja de dos impuestos: el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) —reducción que se expresó en el Compromiso por el país firmado en 2019 por la coalición de gobierno— y en las franjas más bajas del Impuesto a la Renta de la Persona Física (IRPF).

“Una buena noticia que se va a dar formalmente más adelante, si todo sale como viene planificado, si el crecimiento está cercano al 5%, por primera vez en muchos años —no se, los más veteranos pueden decir acá— no solo van a haber estos apoyos, no solo que se va a invertir, sino que además se van a reducir impuestos”, comentó a la prensa.

“Cuando nos tocó asumir dijeron que no se podía llegar a los números macro que queríamos si no poníamos impuestos; un tiempito después, 12 días después, con la pandemia, se dijo que para resolver los temas de la pandemia había que poner impuestos. Se puso solo uno, a los salarios de los políticos, durante dos meses y después se renovó por una vez, pero no hubo impuestos”, apuntó el mandatario en aquel entonces.