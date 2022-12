Lacalle: “Si el crecimiento está cercano al 5%”, en 2023 se anunciará baja de IASS e IRPF

Política

El presidente Luis Lacalle Pou adelantó este lunes en rueda de prensa que el 2 de marzo, si el crecimiento económico del país sigue en el rumbo actual, anunciará una baja de dos impuestos: el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) —reducción que se expresó en el Compromiso por el país firmado en 2019 por la coalición de gobierno— y en las franjas más bajas del Impuesto a la Renta de la Persona Física (IRPF).

Lacalle dijo que actualmente hay “un crecimiento casi del 5% del país” en un momento en el que “el mundo va a crecer al 2,6-2,9%”.

“Además, tenemos un déficit que ha ido bajando; nosotros recibimos el Gobierno casi con un 5% de déficit, hoy se va a situar cercano al 3%. Entonces estamos conformes”, sostuvo luego de la inauguración del Aeropuerto de Carmelo.

“Una buena noticia que se va a dar formalmente más adelante, si todo sale como viene planificado, si el crecimiento está cercano al 5%, por primera vez en muchos años —no se, los más veteranos pueden decir acá— no solo van a haber estos apoyos, no solo que se va a invertir, sino que además se van a reducir impuestos”, comentó a la prensa.

“Cuando nos tocó asumir dijeron que no se podía llegar a los números macro que queríamos si no poníamos impuestos; un tiempito después, 12 días después, con la pandemia, se dijo que para resolver los temas de la pandemia había que poner impuestos. Se puso solo uno, a los salarios de los políticos, durante dos meses y después se renovó por una vez, pero no hubo impuestos”, apuntó.

“Ahora, pasada la pandemia, reestablecida la situación económica, con récord de exportaciones, con crecimiento de la inversión, con la presencia del Estado y con la atracción de empresas privadas, el 2 de marzo vamos a anunciar una baja en dos impuestos: en el IASS, como hemos prometido en el famoso Compromiso por el país, y además en las franjas más bajas del IRPF”, proclamó.

Consultado sobre cómo ve el contexto económico mundial, los augurios de recesión global y cómo esto afectaría a la recuperación del salario real, dijo: “Es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo con el equipo económico. El optimismo de un gobernante tiene que tener elementos sostenibles objetivos, si el mundo crece al 2,6-2,9% y nosotros al 5%, ¿por qué será? Yo creo porque el Uruguay genera credibilidad suficiente, estímulos suficientes”.

Admitió que “es cierto” que algunos países como Estados Unidos están subiendo las tasas, que “se habla de algún efecto de un crecimiento más lento de nuestro principal cliente”, China, y que “se habla de temas energéticos en Europa”.

“Ahora, nosotros partimos de una base de un crecimiento aproximado al 3% que, en términos uruguayos, no es poca cosa; veremos si tenemos la capacidad suficiente de atraer a ese dinero que está en el mundo, a ese capital, que quiere un lugar de donde poder invertir a largo plazo, poder confiar en un país a largo plazo. Por eso, la institucionalidad construida por nuestro país desde hace muchos años, es la que entre otras cosas nos permite tomar algunas acciones políticas, algunas acciones jurídicas, para tener este tipo de inversiones”, afirmó.

Actualmente, el IASS grava por mes el 10% de los ingresos que superan las 8 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones), a partir de las 15 BPC, la tasa pasa a ser de 24%, y de las 50 BPC, de 30%.

En el caso del IRPF, las escalas porcentuales son los siguientes: desde las 7 BPC se grava 10%; a partir de las 10 y hasta las 15, 15%; de 15 hasta las 30 BPC, 24%; de 30 a 50, 25%, de 50 a 75 BPC, 27%; de 75 a 115 BPC, 31% y de ahí en adelante, 36%.

