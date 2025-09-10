“Una verdadera bobada”: Da Silva por restricciones de Encuentro con el Patriarca

Luego de que la Policía Nacional estableciera rigurosos controles y medidas de seguridad de cara a una nueva edición del Encuentro con el Patriarca, tradicional desfile a caballo que tiene como destino final la Meseta de Artigas, ubicada en el departamento de Paysandú, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva cuestionó la medida.
El legislador nacionalista dijo en rueda de prensa que va a llamar al ministro del Interior Carlos Negro, debido a que los controles le parecen una “verdadera bobada” y un “disparate”, porque la gente quiere “disfrutar tranquila”. “¿Qué es lo que quieren? ¿Qué los gurises estén mirando el celular todo el día?, o ¿Qué vayan en familia, con los amigos y a andar a caballo?”, cuestionó.
Da Silva afirmó que es un homenaje a Artigas, y que la "forma" de rendirle homenaje es de la manera como "Artigas hizo patria en este suelo", que es "andando a caballo".
Las autoridades policiales del departamento decidieron aplicar las restricciones después del homicidio de un jinete, quien murió tras ser apuñalado durante el denominado Desfile de la Ciudad en junio.
