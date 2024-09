Bergara por dichos de Delgado sobre derogar plebiscito: “Pareciera que hay dos varas”

Política

El economista y senador del Frente Amplio (FA) Mario Bergara replicó al candidato nacionalista Álvaro Delgado, quien este viernes aseguró que, en caso de aprobarse el plebiscito de la reforma de la seguridad social, impulsado por el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio, sería necesario “buscar mecanismos para derogarlo”.

“Vamos a trabajar incansablemente para que esta locura y esta propuesta que es inconveniente y peligrosa para el futuro de los trabajadores no prospere”, dijo el candidato, según recogió el matutino El País.

“Pareciera que hay dos varas”, criticó en tal sentido Bergara, haciendo alusión a que algunos días atrás Delgado criticó a la candidata a vicepresidenta Carolina Cosse por afirmar que, en caso de que se apruebe el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos, un gobierno podría no hacer uso de la herramienta.

Así, Bergara opinó que “evidentemente lo de Delgado es puro artificio electoral”, según dijo en rueda de prensa. A su entender, los dichos del candidato nacionalista se dan en el marco de “un panorama de desesperación, de ver que le erraron feo en la conformación de la fórmula, de ver que erraron feo en la estrategia y que las encuestas están mostrando a la baja sistemática al Partido Nacional”.

“Entiendo esas declaraciones, aunque contradictorias, como la búsqueda de un manotazo de ahogado, la búsqueda de un perfil que hiera al FA, pero eso no va a suceder”, insistió.

Que sí, que no

Por otro lado, el exministro de Economía fue consultado respecto a su opinión acerca de la reacción de los representantes que impulsan el plebiscito para modificar algunos puntos de la seguridad social contra quienes firmaron el documento “Frenteamplistas por el no”.

“Como justamente lo que nosotros queremos es nunca salirnos del carril del respeto y del afecto político, es que entendemos que no corresponde continuar un debate en la órbita pública en este sentido”, indicó.

De esta manera, recordó que el FA dio libertad de acción porque “hay dos posturas”: quienes están a favor del plebiscito y quienes no. Los primeros “pueden dar sus argumentos de manera libre, respetuosa, y eso está muy bien”, argumentó, mientras que los segundos tienen “el derecho a dar [sus] argumentos de manera libre y respetuosa”.

“Esa es la forma que nosotros lo encaramos y no vamos a entrar en otro terreno que no le hace bien ni al FA ni al movimiento social, y que además no nos debe hacer perder de vista que el objetivo central es que el FA triunfe en la elección nacional”, concluyó.

