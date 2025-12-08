Delgado: “mejor gestión” de Negro “confiesa que siguen usando el plan de Lacalle Pou”

Política

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo que el comentario realizado por el ministro del Interior, Carlos Negro, quien aseguró que en estos primeros nueve meses el gobierno tuvo “mejores resultados” que la gestión del período anterior, “es un poco contradictorio”.

“Dice que se hizo más que en los gobiernos anteriores y bajaron los delitos, pero no tiene plan de seguridad. Es decir, si pasaron algunas cosas positivas en materia de seguridad, es porque se estuvo trabajando con el plan del gobierno anterior”, indicó Delgado. “Es una confesión de que vienen usando el plan de seguridad que tenía nuestro gobierno, el gobierno de Luis Lacalle Pou”, destacó.

Con respecto a las 92 propuestas presentadas en los Encuentros por Seguridad, el excandidato opinó que, en su estado actual, el Plan Nacional de Seguridad Pública es “muy teórico” y “tiene algunas falencias”, en especial en el ámbito del narcotráfico. “Vamos a ver si es operativo, porque además pide presupuesto que no está previsto para este año, sino que para el presupuesto que vendría a estar operativo en 2027”, explicó.

“La seguridad pública es el tema más importante para los uruguayos. Me parece que era para empezar el primer día, tal como habían dicho en la campaña electoral, donde propusieron una cantidad de medidas que brillan por su ausencia. Evidentemente no estaban preparados para manejar la seguridad y actuar con soberbia tampoco es buena cosa”, expresó Delgado, en referencia a las declaraciones del ministro a la prensa luego de haber recibido más de 38 medidas operativas en materia de seguridad de parte de los blancos.

El senador subrayó que a Negro “le falta liderazgo y creer en la Policía”. De acuerdo con esto, afirmó que “no siente la tarea policial y la Policía no confía en el ministro”, e indicó que “tiene fecha de vencimiento”.

Asimismo, el exministro del Interior Nicolás Martinelli describió en X que vio “una puesta de escena para la tribuna”. Además, destacó lo “solo” que vio al jerarca.

“Un evento pensado para mostrar compromiso institucional terminó siendo una postal incómoda. El presidente Yamandú Orsi no fue, tampoco el ‘Pacha’ Sánchez, ni Jorge Díaz, ni los ministros de Desarrollo Social, Salud Pública, Educación y Cultura ni Defensa Nacional”, indicó.

Sobre la soledad de Negro, Martinelli describió que “estaba tan solo que hasta parece que le estaban soltando la mano”. “Para completar el cuadro, se retiró 20 minutos antes de que terminara la actividad. Curioso, por decir lo menos”, expresó.

