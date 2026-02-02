Locales

Del agobio al alivio: meteorólogo anuncia calor intenso y también un único día de lluvia

Diversos pronósticos coinciden en que en la semana que hoy comienza primarán las altas temperaturas. Esto no constituye novedad tratándose del verano, aunque sí es destacable el hecho de que se esperan marcas más altas que las de enero, mes que presentó una gran irregularidad térmica.

Esta mañana, el meteorólogo Guillermo Ramis hizo su pronóstico para los próximos tres días, y una proyección extendida hasta el comienzo de la siguiente.

En su columna en el noticiero Informativo Sarandí, el profesional subrayó que hoy la temperatura máxima en el sur será de 30 grados, y advirtió que esa temperatura se combinará con humedad y generará “un día bochornoso” en el que también habrá que tener “mucho cuidado con el sol”.

El mercurio subiría todavía más el martes, con máximas de 31; bajaría hasta 28 el miércoles y ascendería a 30 el jueves.

La situación cambiaría drásticamente el viernes, debido al “pasaje de un frente frío con lluvias y algunas células de tormenta” que, además de descargar agua, impulsará la temperatura a la baja.

En ese sentido, proyectó que el viernes la máxima será de 24 grados y, en el fin de semana, se mantendrá en 25. Sin embargo, "quitó" la lluvia que antes había proyectado para el sábado 7.

Luego, el lunes siguiente, se producirán algunas precipitaciones.

Y si de lluvias se trata, Ramis señaló que hay probabilidad de que ocurran los días 13,14,15 16 y 17 de febrero, vaticinio que se afinará a medida que nos acerquemos a esas fechas.

Las temperaturas anunciadas por Ramis “cotizan a la baja”, respecto a las previstas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), organismo que avizora máximas de entre 32 y 36 grados a lo largo de los próximos siete días.