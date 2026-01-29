“Aprovechen estos últimos días”: el pesaroso pedido de meteorólogo ante lo que vendrá

Esta mañana, el meteorólogo Guillermo Ramis compartió en radio Sarandí su pronóstico para los próximos días y aventuró proyecciones para el mes entrante.
Tal como lo había señalado anteriormente, anunció para el resto de la semana en Montevideo máximas por debajo de los 30 grados. “El fin de semana va a estar agradable, aunque quizá no muy de playa, con máximas de 25 y 26 grados”, adelantó.
Según Ramis, las temperaturas en el sur volverán a alcanzar los 30 grados el lunes y el martes, pero ese será “el final”.
“Aprovechen estos últimos días, porque después los 30 grados empiezan a desaparecer”, aseguró. En ese sentido, dijo que no se avizora la reaparición de esas marcas al menos “hasta fines de febrero”.
Y si de febrero se trata, consideró que si bien pueden haber “fluctuaciones”, será mucho más estable que enero, mes al que calificó como “un subibaja”.
En cuanto a las precipitaciones, Ramis apuntó que, de momento, solo ve con claridad “un episodio de lluvia moderada en todo el país el día 7 de febrero”, y que el resto del mes será más bien seco.
“Eso es bueno para los que están de vacaciones, pero malo para el sector agrícola y ganadero”, resumió.
