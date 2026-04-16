Defensa de Penadés solicitará que un segundo fiscal investigue a Alicia Ghione

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La familia del exsenador de la República Gustavo Penadés, quien es acusado de numerosos delitos sexuales, emitió en la noche de este jueves un comunicado en la red social X.

El exdirigente del Partido Nacional, quien afronta una investigación por 22 delitos sexuales, se encuentra en prisión preventiva.

En el comunicado, la familia de Penadés afirmó que su defensa les notificó que el próximo 5 de mayo se realizará una audiencia para la revisión de la denuncia contra la fiscal Alicia Ghione, quien fue denunciada por posibles irregularidades en el proceso en el que investigaba al exsenador. Esto había sido archivado por la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Gilberto Rodríguez, debido a que se analizó que no hubo delito en el accionar de Ghione.

“Nuestros abogados van a solicitar que el caso sea investigado por un segundo fiscal, ya que sostienen que Ghione debe ser formalizada”, detallan en el comunicado.

Además, recordaron que la fiscal había sido denunciada por su colega Isabel Ithurralde, quien la acusó de entregar información a Federico Rodríguez, un expolicía condenado.

“¿Cómo sabemos que no compartió el contenido de lo que Ghione le dio a los demás testigos o incluso a los denunciantes?”, cuestionan.

“¿Quién nos da la certeza de que no toda persona que va a declarar en contra de Gustavo (cuyas identidades desconocemos) no está totalmente contaminada por el contenido entregado por la fiscal? ¿Cuál es el límite entre lo que un fiscal puede hacer o no?”, sentencian.

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