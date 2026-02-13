Nueva denuncia contra Ghione: acusada de dar información a un testigo del caso Penadés

Judiciales

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

La fiscal de Delitos Sexuales de tercer turno, María Isabel Ithurralde —quien suple a Alicia Ghione luego de que fuera certificada— presentó, sobre finales del año pasado, una denuncia en contra de la propia Ghione en el marco de una causa en su contra por su proceder en la investigación por explotación sexual de Gustavo Penadés.

El reclamo formal se dio en octubre, luego de que Federico Rodríguez —el expolicía que fue condenado por la trama que ideó Carlos Taroco y que denunció haber sido amenazado por este último— dijera que Ghione le había dado dos discos duros con información que salía de la carpeta fiscal.

Según supo Montevideo Portal, en base a fuentes del caso, Rodríguez aseguró que Ghione le dio toda la información que surge de los teléfonos de Taroco, Sebastián Mauvezín, Penadés e información del celular del propio exefectivo condenado.

Precisamente, Rodríguez aseguró que Ghione le dio los dos discos duros para “preparar” su declaración como testigo. “Me los dio la fiscal Ghione para tener para mi declaración, para que la ayudara a preparar”, dijo en su declaración hecha en diciembre.

Sobre la entrega de los discos duros por parte de Ghione, la Fiscalía no tiene registros, pero Policía Científica sí posee capturas del celular de Rodríguez sobre conversaciones con la fiscal por WhatsApp en las que coordinaban qué día iría él al Ministerio Público para retirar la información.

Estos datos fueron cruzados con los de la puerta de entrada a la Fiscalía, que efectivamente confirmó que, en el horario y la fecha que mostraban los mensajes, Rodríguez llegó al edificio.

Los informantes indicaron que el fiscal Gilberto Rodríguez, quien investiga la causa contra Ghione denunciada en primera instancia por los abogados Homero Guerrero y Laura Robato, retomará las indagatorias luego de la semana de Carnaval.

Ante la nueva información que surgió, el fiscal prevé ahondar en la teoría del caso de que existió revelación de secreto por parte de Ghione. Para esto, se pidieron una serie de diligencias a Policía Científica para intentar reconstruir cómo fue que Rodríguez se hizo de los discos duros.

La Fiscalía de Gilberto Rodríguez buscará saber de qué computadora se dio información a esos discos duros y desde qué dispositivos el policía accedió a los dos que dicen haber sido brindados por Ghione.

En una de las últimas audiencias en las que Ghione estuvo como titular de su dependencia, aseguró que Rodríguez era “un testigo clave” y en ese momento denunció que “estaba desaparecido” tras haber cambiado de domicilio por amenazas que denunció recibir de allegados a Taroco. Días después, el expolicía reapareció públicamente asegurando que se encontraba bien.

Robato y Guerrero hicieron la denuncia contra Ghione en marzo del año pasado. Sobre mediados del mismo año, se informó que la fiscal se encontraba en calidad de indagada, por lo que designó como sus defensores a Gastón Chaves y su hija, María Eugenia.

Desde entonces, se han obtenido una serie de elementos en contra de la fiscal, como reuniones en un bar con algunas de las víctimas del caso Penadés que no fueron registradas en el sistema de Fiscalía o elementos del celular de uno de los denunciantes públicos, Jonathan Mastropierro, que presuntamente fueron obviados por Ghione.

Con todo esto encima de la mesa, el fiscal Rodríguez prevé seguir las indagatorias y avanzar en las próximas semanas.

