Debido a parada de refinería, Ancap tuvo pérdidas por US$ 79 millones en primer semestre

El Grupo Ancap tuvo una pérdida de US$ 79 millones durante el primer semestre de 2024, informó este martes el directorio de la empresa.

En el resumen ejecutivo de la estatal se remarca que la empresa tuvo pérdidas en los primeros seis meses del año “cómo consecuencia de la falta de producción local de combustibles, debido a la extensa parada de la refinería de La Teja para mantenimiento y obras”.

“Ancap perdió un margen de US$ 670.000 por cada día de refinería parada, según la comparación la comparación del margen bruto promedio de Ancap con y sin refinería operando a plena capacidad. En el ejercicio 2024 los días sin producción alcanzaron a 170, casi todo el primer semestre. Esto causó un perjuicio que se puede estimar cercano a US$ 115 millones. En total, la refinería estuvo sin producción completa desde agosto de 2023, durante 297 días. Los trabajos se ejecutaron con total normalidad desde octubre de 2023, pero no fue posible revertir los retrasos”, expresó Ancap.

En detalle, la empresa perdió US$ 77 millones en el mercado monopólico de ventas de combustibles. Por su parte, señala el informe, los negocios no monopólicos tuvieron una ganancia de US$ 24 millones durante el primer semestre. Con relación a lo financiero, la estatal informó que tuvo pérdidas por US$ 14 millones por diferencia de tipo de cambio, de casi US$ 18 millones por pago de intereses y una ganancia de US$ 5,8 millones por colocaciones financieras.

Las importaciones de combustible ya refinado para suplir la falta de producción propia “resultaron más costosas que la estimación teórica del regulador”, consignó Ancap.

“Además, los precios al público se fijaron por debajo de esa estimación. La metodología no fue diseñada para un período largo de inactividad da la refinería, que ocurre cada cuatro o cinco años y menos para situaciones excepcionales que incluyan períodos tan largos”, se aclara.

En términos de recaudación impositiva, solo en el primer semestre de 2024 Ancap recaudó US$ 603 millones por concepto de IMESI, Impuesto al CO2, IVA y Fideicomiso del transporte.

