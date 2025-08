De pedir licencia a su renuncia al Senado: qué respondió Delgado sobre cambio de posición

Política

El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, dio los motivos por los que decidió renunciar a su banca en el Senado, en vez de tomarse licencia, como había planteado en una primera instancia.

Hace casi un mes, el pasado 4 de julio, el exsecretario de Presidencia había afirmado a Arriba gente (Canal 10) que no renunciaría a su banca para asumir su nuevo rol en el Partido Nacional. Sin embargo, desde las filas blancas reclamaron que se dedique full time al cargo partidario.

Al ser consultado qué fue lo que hizo que cambiara su decisión de pedir licencia a renunciar, Delgado dijo que “fue un proceso”. Si bien reconoció que “no hay ningún tipo de restricciones en la Carta Orgánica”, el exsecretario de Presidencia dijo haber dimensionado “cuál era el trabajo” en el directorio.

“Es un trabajo realmente importante, de armar las 19 departamentales, de recorrer el país, de generar las convenciones, de tener el directorio como centro político de decisión estratégica del partido”, dijo el exsenador. Delgado reconoció que renunciar al Senado “era la mejor decisión para estar 150% en el Partido Nacional”.

“Este es un partido que no solo tiene el rol de ser oposición al gobierno nacional, una oposición moderna con todo lo que eso significa, pararse firme en un gobierno que no tiene mucho rumbo, que no tiene ideas, que está carente de iniciativas, que tiene la marcha atrás en forma reiterada, pero también una oposición que implique mejorar algunas cosas o proponer otras, porque entendemos que el rol que tenemos no es simplemente criticar, sino también proponer. Pero la contracara de eso es un partido que es gobierno en 14 departamentos y que es gobierno en 97 municipios”, afirmó.

En ese sentido, Delgado reconoció “como un lindo desafío” sus tareas dentro del directorio blanco, que tendrán que ver con “articular los municipios, articular las 14 intendencias, la agrupación parlamentaria en un partido político”.