De “mazazo” a “es lo que corresponde”: cruces y críticas varias por ajustes en IRPF e IASS

El aumento en el valor de la base de prestaciones y contribuciones (BPC) decretado por el Poder Ejecutivo, que modifica las franjas del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y en el impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS), causó polémica y repercusión en el sistema político uruguayo.

Si bien hasta el momento no se han pronunciado jerarcas del oficialismo, el contador Gustavo Viñales, investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y asesor en ocasiones puntuales de Yamandú Orsi durante la campaña electoral, criticó a quienes definen la modificación como un “ajuste fiscal”.

“La cantidad de analistas (sic) y dirigentes políticos, refiriendo a la indexación de las BPC por inflación para el IRPF-IASS como un ‘ajuste fiscal’, da cuenta de la degradación del debate político en Uruguay, de la falta de ideas y de la falta de capacidades técnicas mínimas”, escribió en su cuenta de X.

En otros posteos, el especialista tributario dijo que el ajuste del Poder Ejecutivo “es lo que corresponde” e incluso criticó la postura de la excandidata nacionalista Valeria Ripoll: “Repite el discurso antiimpuestos plagado de errores, de lo que se hizo antes y de lo que se hizo ahora. Sin pretender que entienda cómo funciona el IRPF, o cómo es la única opción correcta indexar las BPC por inflación, evidencia el problema de no hablar seriamente de impuestos”.

Concretamente, Ripoll cuestionó que “todas las decisiones” del gobierno actual “están atadas a recaudar más y más dinero”. “Me gustaría saber qué pensás hoy, que en menos de un año de gobierno el Frente Amplio destruye todo lo que toca. Estos sí que pintan como los peores cinco años de nuestras vidas. Analicen un poco más antes de votar; no crean cuando escuchen tanta mentira como en la última campaña electoral”, señaló.

Otro actor de la oposición que cuestionó la medida fue el diputado blanco Federico Casaretto, quien definió el tema como “otro mazazo para los uruguayos”. “El mismo gobierno frenteamplista que en los últimos meses te aumentó y puso nuevos impuestos, te subió tarifas en forma desproporcionada y se te van a quedar con plata tuya del Fonasa”, fustigó.

“Nada de esto te dijeron cuando te pidieron el voto; es más, mintieron para que los votaras. Y piensan que no te vas a dar cuenta porque es verano y te desenchufaste unos días. Lo peor es que todavía quedan 4 años de la ‘revolución de las cosas simples’, que parece no ser otra cosa que un gobierno mediocre al que le gusta meter la mano en tu bolsillo”, agregó.

El senador nacionalista Rodrigo Blás consideró que “continúa el ajuste fiscal”. “Otro cambio de criterio que significa más para el Estado, menos para el trabajador. Cuando la gente levanta cabeza, se la cortan con aumento de impuestos”, criticó.

