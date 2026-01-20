Economía

Así quedaron las nuevas franjas impositivas del IRPF y el IASS tras ajuste del gobierno

El Poder Ejecutivo definió un nuevo ajuste del valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que pasó a ser de $ 6.864.

El ajuste determinado por el gobierno tomó como indicador el índice de precios al consumo (IPC), “tal como había ocurrido hasta el año 2020”. La pasada administración utilizaba el índice medio de salarios (IMS) para los ajustes.

“En el mundo es más frecuente que los umbrales y las franjas de los impuestos directos se ajusten en función de la variación de los precios al consumo”, señala el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas.

En esta línea, se definió una suba de la BPC de 4,38%. Por lo tanto, el valor de la BPC pasó de 6.576 a $ 6.864.

El ajuste de esta unidad repercute en algunos impuestos, modificando las franjas del impuesto a la renta de personas físicas (IRPF), el impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS) y también cambios en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

Con dicho ajuste, la franja mínima de IRPF pasará a ser de $ 48.048 (7 BPC). Salarios menores a ese importe no están gravados por el impuesto.

Así quedaron las nuevas franjas de IRPF y del IASS con respecto a los ingresos mensuales (el impuesto se liquida anualmente):

Por su parte, otras partidas que son modificadas a partir del ajuste son los aportes al Fondo de Solidaridad y los aportes a la Caja Profesional, entre otras.

La BPC es utilizada como unidad de medida monetaria para prestaciones sociales, pero también es la referencia que se considera para el gravamen de impuestos.