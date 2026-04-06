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De lleno a Uruguay: MetSul describe la “ruta del ciclón”, con vientos de más de 100 km/h

El observatorio meteorológico brasileño MetSul reiteró este mediodía que entre este martes 7 y el miércoles 8 se formará un ciclón extratropical que afectará Uruguay y el sur de Brasil, con lluvias localmente fuertes, tormentas y alta probabilidad de vientos intensos.

Cómo se desarrollará el fenómeno

Según el informe, firmado por los meteorólogos Estael Sias y Luiz F. Nachtigall, este lunes una zona de baja presión se ubica sobre el noreste de Argentina, generando lluvias y tormentas aisladas que alcanzan a Uruguay y al sur de Brasil.

Para el martes, el sistema se posicionará sobre territorio uruguayo y tenderá a profundizarse, en un proceso de ciclogénesis que dará lugar a la formación del ciclón extratropical. Hacia el final de la jornada, la presión atmosférica en superficie se ubicará en torno a los 1.000 hPa.

En ese contexto, se prevé un incremento de la inestabilidad en la región, con lluvias fuertes a intensas y tormentas eléctricas durante toda la jornada en Uruguay.

El devenir del fenómeno puede verse en la imagen creada por el observatorio: en el mapa se aprecia cómo el ciclón se desplazará de oeste a este, entre el martes y el jueves, hasta perderse en el océano.

Formación y desplazamiento del ciclón

Para la madrugada y la mañana del miércoles, el centro del ciclón se ubicará sobre el océano Atlántico, al este-sureste de la ciudad de Chuí, frente a la costa del sur de Brasil y el departamento de Rocha.

En ese momento, el sistema presentará una presión cercana a los 990 hectopascales (hPa) y continuará intensificándose a medida que se desplace hacia el este-sureste; podrá alcanzar valores próximos a los 988 hPa al final del día.

El jueves, el ciclón se alejará del continente y se ubicará a varios cientos de kilómetros de la costa, ya con una presión en torno a los 985 hPa.

Zonas más afectadas por el viento

De acuerdo con el pronóstico, el viento comenzará a intensificarse en Uruguay hacia la tarde-noche del martes y se mantendrá durante todo el miércoles, con rachas fuertes a intensas.

Los departamentos más afectados serán Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

En particular, en Maldonado y Rocha se prevén las ráfagas más intensas, con velocidades de entre 70 y 90 km/h, que en algunos puntos podrían alcanzar o superar los 100 km/h.

“Y voy haciendo el camino de siempre”

MetSul señaló que este tipo de ciclones sigue una trayectoria frecuente en las latitudes medias de Sudamérica: se forma sobre el continente a partir de una baja presión y luego se desplaza hacia el océano Atlántico, donde se intensifica.

En este caso, el sistema se desarrollará sobre Uruguay y avanzará hacia el este y sureste, con mayor impacto en las zonas costeras del este uruguayo y el sur de Brasil durante su fase inicial.