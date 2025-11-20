Locales

De “la atmósfera da una tregua” a “algo preocupante”: el tiempo que se viene, según Serra

En coincidencia con la mayoría de sus colegas y de los modelos meteorológicos globales, el meteorólogo José Serra pronosticó este jueves “lluvias y tormentas de variada intensidad”, especialmente en la zona sur del país, situación que se prolongaría en las primeras horas del viernes.

“Como siempre digo, al mal tiempo buena cara, porque ya a partir del viernes a la tarde y noche, la situación comienza a mejorar”, explica Serra en diálogo con Montevideo Portal, y adelanta un período de varios días de ameno clima.

“Este sábado y domingo va a estar ideal para ir a pasear, porque vamos a tener un nuevo sistema de alta presión asociado a estabilidad atmosférica. En buen romance, esto significa tiempo bueno el sábado y el domingo”, explica.

En cuanto a las temperaturas, Serra explica que habrá una "gran amplitud térmica", con mínimas del orden de 10 grados, y máximas que el sábado en el sur llegarían a 21 y el domingo a 25, con cielo soleado. Para alegría de los amantes del calor, el tiempo despejado y las temperaturas cálidas se mantendrían al menos hasta el viernes de la próxima semana.

Sin embargo, ese panorama ameno tiene su contrapartida negativa.

“Hay algo que es preocupante y por lo que hay que volver a activar ciertas precauciones”, porque “nos acercamos al verano, con largas horas efectivas de sol, una gran amplitud solar, y esto va a dar el lugar a este alto riesgo de incendio forestal”.