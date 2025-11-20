Locales

Viene otra vez: cuándo empiezan las lluvias este jueves y hasta qué momento del viernes

Aunque la jornada de este jueves empezó con el cielo despejado, las condiciones del tiempo desmejorarán en el correr del día.

El meteorólogo Guillermo Ramis indicó en Informativo Sarandí (radio Sarandí) que las lluvias comenzarán “en el atardecer” de este jueves, próximo a la noche, al tiempo que las precipitaciones continuarán “hasta las primeras horas de la tarde” de este viernes.

En cuanto al viernes, en particular, dijo que en la madrugada y la mañana habrá tormenta y lluvia, y que luego se podrían presentar chaparrones.

Respecto a la zona donde habrá precipitaciones, Ramis dijo que este jueves se darán “principalmente al sur del río Negro”, mientras que el viernes en todo el territorio.

Tanto jueves como viernes serán jornadas ventosas. El viernes se esperan rachas de 30 a 40 kilómetros por hora desde el sureste.

Esto va en línea con lo señalado por el meteorólogo Mario Bidegain, quien señaló que las lluvias comenzarán a partir de las 20:00.

