Política

De “gastos que son prioridad y limitan” a “locomoción”: por qué Ripoll no fue a Masoller

La excandidata a la vicepresidencia por la coalición republicana, Valeria Ripoll, dio explicaciones sobre por qué no participó este fin de semana de la tradicional Marcha a Masoller, en el marco de su veinteavo aniversario.

“Me están preguntando muchos por qué no fui a Masoller. No siempre se puede, problemas de locomoción y otros gastos que son prioridad te limitan”, escribió la dirigente del Partido Nacional en su cuenta de Instagram.

Ripoll sostuvo que la marcha hacia Masoller para honrar a Aparicio Saravia “es un viaje y una actividad preciosa”, que los blancos le “enseñaron a disfrutar”. “El año pasado en campaña pude participar, este no se pudo”, dijo Ripoll.

“Ya volveré”, prometió la exdirigente del Partido Comunista.

Por su parte, el expresidente nacionalista Luis Lacalle Pou participó el fin de semana de la tradicional Marcha a Masoller. De acuerdo con la tradición nacionalista, se trata de un acto de memoria y compromiso con los valores de la libertad, la justicia y el respeto a la Constitución.

Luego de Tranqueras hubo un almuerzo en La Casona y posteriormente se realizó un campamento en el paraje La Palma, que fue acompañado de actividades folclóricas y un baile popular que se extendió hasta la noche.

Fue precisamente en la noche que se lo vio a Lacalle Pou probando un guiso hecho en una gran olla en un fogón, con actividades folclóricas.

Asimismo, el excandidato de fórmula de Ripoll, Álvaro Delgado, participó del evento. “Venir a Masoller es un acto de fe, de redoblar la fe con valores y con principios. Acá en estas cuchillas murieron muchos paisanos con Saravia, derramaron la sangre para permitir que el Uruguay sea un país integrado, con voto secreto, con representación de las minorías y con garantías para todos”, recordó el presidente del directorio del Partido Nacional.

De acuerdo con Delgado, el Partido Nacional “es propuesta y territorio” y es “oposición” y “gestión”, ya que gobierna en 14 intendencias y en 96 municipios.

Para Delgado los blancos han sido “muy firmes” en las críticas y “consecuentes” con lo prometido. “Porque no mentimos para ganar, nunca mentimos para ganar”, indicó.