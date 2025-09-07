Política

Delgado pidió en Masoller “un fuerte aplauso” a mamá de los niños asesinados por su padre

Como cierre del acto de la 20ª Marcha a Masoller, en recuerdo del caudillo blanco Aparicio Saravia, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, pronunció un sentido discurso en el que comenzó con un homenaje a Micaela Ramos, la mamá de Francisco y Alfonsina de 6 y 2 años, que fueron asesinados por su padre, quien murió junto con ellos ahogado luego de lanzarse en su auto a un arroyo.

“Antes de empezar”, Delgado pidió a los presentes “un minuto de reflexión”. “El Partido Nacional se solidariza con la madre de los dos chiquitos que asesinaron ahí cerca de Soriano, en un episodio más de violencia vicaria, intrafamiliar, que nos interpela como sociedad y nos condiciona como partido a colaborar, a trabajar en estos temas cada vez con mayor compromiso”, apuntó.

Tras esto, pidió “un fuerte aplauso a esa madre desolada” y “un partido comprometido para trabajar en estas causas”.

Luego, se refirió a Masoller, y afirmó que “no se puede explicar, no se entiende, se siente”

“Venir a Masoller es un acto de fe, de redoblar la fe con valores y con principios. Acá en estas cuchillas murieron muchos paisanos con Saravia, derramaron la sangre para permitir que el Uruguay sea un país integrado, con voto secreto, con representación de las minorías y con garantías para todos”, recordó.

De acuerdo con Delgado el Partido Nacional “es propuesta y territorio” y es “oposición” y “gestión”, ya que gobierna en 14 intendencias y en 96 municipios.

Para Delgado los blancos han sido “muy firmes” en las críticas y “consecuentes” con lo prometido. “Porque no mentimos para ganar, nunca mentimos para ganar”, indicó.

Entre los blancos, dijo el exsenador “nadie es más que nadie”: “Es en la condición más linda que tenemos de ser militantes orgullosos militantes del Partido Nacional”.

Además, apuntó que los nacionalistas están “orgullosos” de lo que hicieron “como gobierno” y “de la tarea que tenemos por delante”.

