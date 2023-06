De Lacalle a Suárez: reacciones luego de que Uruguay llegó a la final del Mundial sub-20

Con un gol de Anderson Duarte, Uruguay selló la victoria del partido contra Israel y competirá para ser campeón del mundo el próximo domingo en La Plata, Argentina. En redes sociales, políticos y deportistas festejaron la victoria de la Celeste.

“¡¡Arriba Uruguay!!”, escribió el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en su cuenta de Twitter.

Luis Suárez, referente del fútbol uruguayo, tuiteó: “¡Uruguay nomá!”.

Federico Valverde, quien estuvo presente en el partido, intercambió camisetas con los jugadores y publicó en su cuenta de Twitter fotos y un emotivo mensaje: “Gurises es un orgullo para todos nosotros que nos representen de esta manera”.

El intendente de Canelones y potencial precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo que es “difícil no emocionarse ni ilusionarse con estos gurises”. “Hasta nos demostraron que ya no existe aquello de titulares y suplentes”, complementó.

Difícil no emocionarse ni ilusionarse con estos gurises. Hasta nos demostraron que ya no existe aquello de titulares y suplentes. Felicitaciones, y vamos con todo que lo imposible cuesta apenas un poco más. pic.twitter.com/Ktz1SKLvoU

“Felicitaciones gurises”, escribió la intendenta de Montevideo y potencial precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cosse.

El presidente del Consejo Directivo Central de ANEP, Robert Silva, expresó: “Ver a Anderson Duarte con la bandera de nuestro Tacuarembó, su lugar de origen, me colma de satisfacción porque la conexión con las raíces fortalece y proyecta”. “¡Felicitaciones al equipo uruguayo que logró que la selección llegue a la final del mundial Sub20!”, agregó el tacuaremboense.

Ver a Anderson Duarte con la bandera de nuestro Tacuarembó, su lugar de origen, me colma de satisfacción porque la conexión con las raíces fortalece y proyecta. ¡Felicitaciones al equipo uruguayo que logró que la selección llegue a la final del mundial Sub20! pic.twitter.com/51we7FAacM

