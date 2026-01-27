De David Fremd a Doña Bastarda: Parlamento adhirió al día en conmemoración del Holocausto

Política

La Comisión Permanente se adhirió a la conmemoración del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, al recordarse la fecha en que las fuerzas del ejército de la Unión Soviética liberaron, en 1945, el campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, ubicado en la actual Polonia.

El hecho ocurrió en la sesión de este martes 27 de enero, en la mañana.

Hicieron uso de la palabra los legisladores Walter Verri y Pedro Bordaberry, del Partido Colorado; Pablo Abdala y Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, y Margarita Libschitz y Óscar Andrade, del Frente Amplio.

Así, Verri recordó que la resolución de la ONU al respecto “insta a los Estados parte a que elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del holocausto con el fin de ayudar a prevenir otros genocidios y, sobre todo, rechazar toda negación […] del holocausto como hecho histórico”. A su vez, recordó el asesinato de David Fremd, hecho que le “dolió mucho”. “Esas cosas no nos pueden volver a pasar”, insistió.

Por su parte, Da Silva hizo alusión al criticado cuplé de la murga Doña Bastarda: “Hablar de jabón es tocar el nervio [de la colectividad judía], es un insulto universal […] Querer buscar un aplauso en los tablados hablando de jabón es el límite que no podemos dejar pasar”, recriminó, y recibió aplausos de la sala.

Finalmente, Libschitz sostuvo que recordar esta fecha “implica asumir una advertencia profunda”: “Cuando un Estado de derechos se vacía de valores democráticos y se pone al servicio de la exclusión y la deshumanización, las consecuencias pueden ser irreversibles”. Enseguida, añadió que la memoria “es una responsabilidad política, ética y democrática, que orienta a fortalecer el ‘nunca más’ […] frente al autoritarismo, frente al racismo, al antisemitismo y a toda forma de odio”. “Y si sabremos los uruguayos del ‘nunca más’”, manifestó la diputada oficialista, en alusión al lema del movimiento que exige verdad y justicia por los detenidos-desaparecidos en la última dictadura uruguaya.

