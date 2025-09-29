Internacionales

De Bolivia a Salto: el sacerdote uruguayo acusado de abuso que se fugó y será extraditado

En 2007, después de que una religiosa lo denunciara por cometer “abusos deshonestos” contra 30 menores de edad, el sacerdote uruguayo radicado en Cochabamba (Bolivia) Juan José Sant’Anna se fugó: volvió al Uruguay.

El pasado viernes 26 de setiembre, el uruguayo fue detenido por la Interpol, que lo buscaba después de que la Justicia de Bolivia emitiera una notificación roja para su captura.

El excura fue capturado en un despliegue policial en la casa de sus padres, ubicada en el barrio El Palomar, lugar en donde se encontraba refugiado desde 2007. En los próximos días, será extraditado a Bolivia, una medida que había quedado en pausa desde 2010.

Cuando los crímenes del uruguayo fueron descubiertos, el arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, decía: “Uno de nuestros sacerdotes ha cometido abusos deshonestos contra menores albergados en uno de nuestros internados”.

De acuerdo con versiones de medios bolivianos, más de una docena de menores de diferentes edades, en el poblado de Tapacarí, fueron sometidos a abusos por parte del cura uruguayo; debieron ser asistidos por profesionales médicos y psicólogos.

El medio boliviano Opinión publicó en 2008: “Invitaba a niños y a adolescentes de entre 6 y 18 años de un internado rural a ver videos en su cuarto, luego los encerraba con llave y los sometía a diversos tipos de vejámenes sexuales, desde la masturbación hasta el sexo anal, según testimonios de los agredidos”.

Una vez en Uruguay, el diario La República dialogó con el exsacerdote, quien dijo que la situación “le resultaba difícil” y “dolorosa”, tanto para él como para su familia.

“No sé nada de ello y nadie me ha notificado de nada. Si alguna explicación voy a dar sobre este tema tan doloroso es ante las autoridades bolivianas”, expresó en aquel entonces.

Sant’Anna dijo que había decidido desvincularse de la Iglesia Católica. “En su momento recibí ayuda profesional, pero me cuesta mucho hablar sobre este tema”, dijo al diario uruguayo en 2010. Sin embargo, la prensa de Bolivia sostuvo que la Congregación para la Doctrina de la Fe decretó su dimisión y desde el Vaticano le dieron instrucciones al obispo salteño de esa época, Pablo Galimberti, para que le informara acerca de la desvinculación.

En 2023, un investigador boliviano llegó a Salto para dar con su paradero, pudo hablar con él y publicó un informe, pero no hubo avances a nivel judicial.