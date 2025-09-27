Detuvieron en Salto a un excura denunciado por cometer abuso contra 30 niños en Bolivia

Judiciales

Interpol detuvo en la mañana de este viernes a Juan José Sant’Anna, un exsacerdote uruguayo que se encontraba prófugo de la Justicia de Bolivia tras haber sido denunciado por cometer abuso sexual contra 30 niños en dicho país.

Según consignaron medios bolivianos, el excura fue capturado luego de un gran despliegue policial en la casa de sus padres, ubicada en el barrio El Palomar, lugar en donde se encontraba refugiado desde 2007.

Sant’Anna tenía a su cargo un internado en Tapacarí, un lugar aislado dentro del estado de Cochabamba. Se estima que en los próximos días será extraditado para ser juzgado en Bolivia, una medida que había quedado en suspenso por lo menos desde 2010.

Su historia fue dada a conocer en agosto de este año por el diario El País. En una nota, reconstruyeron que en 2010 un periodista de La República lo localizó, habló con él y logró que el religioso le confesara los abusos. En 2023, un investigador boliviano llegó a Salto para dar con su paradero, pudo hablar con él y publicó un informe, pero no hubo avances a nivel judicial.

El medio boliviano Opinión publicó en 2008: “Invitaba a niños y a adolescentes de entre seis y 18 años de un internado rural a ver videos en su cuarto, luego los encerraba con llave y los sometía a diversos tipos de vejámenes sexuales, desde la masturbación hasta el sexo anal, según testimonios de los agredidos”.

En marzo de 2011, la Congregación para la Doctrina de la Fe decretó la dimisión de Sant’Anna y desde el Vaticano le dieron instrucciones al obispo salteño de esa época, Pablo Galimberti, para que le informara acerca de la desvinculación.