Política

Orsi por Danza al frente de ASSE: “Que la oposición siga insistiendo, yo estoy convencido”

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó estar “convencido” de ratificar a Álvaro Danza al frente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) este lunes en rueda de prensa.

Orsi habló en respuesta ante el nuevo cuestionamiento de la oposición, que se respalda en un informe realizado por el abogado y catedrático Augusto Durán Martínez y que habla de la inconstitucionalidad de que Danza sea presidente de ASSE y a la vez trabaje como médico en tres mutualistas privadas (Asociación Española, Médica Uruguaya y CAMS).

Este mismo lunes los líderes blanco y colorado respectivamente, Álvaro Delgado y Andrés Ojeda, volvieron a pedir la renuncia del jerarca.

Consultado sobre si piensa que ese asunto está cerrado, Orsi contestó que “lo que nunca está cerrado son los problemas de salud de nuestra gente”. “Si los medicamentos llegan, que empezaron a llegar, y si las consultas se hacen más rápido de lo que se hacían antes, ahí nunca se cierra, siempre está abierto”, argumentó.

“Lo más importante son los temas de salud, la salud de nuestra gente”, enfatizó.

Entonces planteó que está seguro de la decisión de que Danza permanezca en su cargo. “Que la oposición siga insistiendo, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo”.

“La gente nos eligió para gobernar y eso estamos haciendo”, concluyó.

Montevideo Portal