Daniel Salinas contestó al presidente cesado de Casa de Galicia, que lo acusó de “mentir”

El gobierno dispuso este miércoles la intervención de Casa de Galicia “por el plazo de hasta un año con desplazamiento de las autoridades naturales de dicha Institución de sus cargos”, según señala en un decreto con fecha del 26 de octubre. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, encabezó este miércoles una conferencia de prensa —junto al subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian— en relación a este hecho.

Allí, el secretario de Estado reiteró que la intervención es con desplazamiento de autoridades y con un plazo máximo de un año. A su vez, reafirmó que se garantiza el pago de salarios de los funcionarios de la institución médica.

“Sabemos que esta institución mutual tiene una larga trayectoria, vinculada afectivamente a la colectividad gallega, cuenta con una infraestructura que es fundamental para el Sistema Integrado de la Salud y de eso se trata de fortalecerlo en virtud de que, en función de la grave situación económica financiera que ha llevado a esta institución a llevar el concurso, nos interesa transmitir que tenemos la convicción y vamos a poner todo el empeño y la voluntad de preservar la institución, la calidad asistencial a sus socios y la protección de las fuentes laborales”, indicó Salinas.

“El 24 de julio del 2021 Casa de Galicia solicita un nuevo acceso al fondo de garantías para restructuración de pasivos de 12 millones de dólares, es la tercera ocasión en la que lo solicita y se han recibido informes, entre ellos, muy sustantivos del área económica de la salud de la Juta Nacional de Salud (Junasa) y de la asesoría macroeconómica y financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. En base a esas recomendaciones es que estas actuaciones tienen lugar hoy”, agregó el ministro.

La justificación que dio el titular del MSP sobre la intervención es porque se presentó a concurso, lo que habla, según Salinas, de un grado de “iliquidez” para hacer frente a determinadas obligaciones: “El plan de reestructura no fue cumplido en su enorme mayoría, acumula seis balances consecutivos negativos”, aseguró.

“Al primer año de la nueva administración comandada por el actual consejo directivo de Casa de Galicia no solamente no mejoraron los números, sino que se duplicó el déficit y eso se ha mantenido a lo largo del tiempo. Entonces hay problemas de rentabilidad, liquides y de solvencia, pero frente a ese progresivo deterioro es la intención de evitar que la institución desemboque en un cese de sus prestaciones de salud”, añadió.

Salinas recordó además que la institución ya sufrió dos intervenciones anteriormente y que la idea en esta ocasión es “preservar la identidad” del centro, los trabajadores y hacer foco en el socio para que no hay un decaimiento”.

En la ronda de preguntas, los periodistas le preguntaron si se mantendrán las elecciones que estaban agendadas para el próximo domingo. Salinas respondió que no quiere adelantarse en ese sentido, pero aclaró que todo lo que se realice “va a estar ajustado a derecho” y serán apoyados por sus asesores jurídicos.

Por su parte, el subsecretario del MSP informó que se nombró un equipo interventor para hacerse cargo de la institución y estos profesionales serán quienes definan si realizarán las elecciones o no.

Salinas acotó que el equipo interventor está integrado por dos personas, dos mujeres, que tienen una “amplia trayectoria” tanto a nivel público como privado. “Se trata de la contadora Alicia Rossi, una trayectoria muy importante a nivel de la función pública, y la Nuri Santana, que también tiene una importante trayectoria dentro del MSP como directora de Habilitaciones y exdirectora técnica de mutualistas”, comunicó Salinas.

Por último, consultado sobre los dichos del presidente cesado de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, quien afirmó que las autoridades del MSP “mienten”, Salinas dijo que “no estima una buena señal” responder “agravios de ningún tipo, provengan donde provengan”.

“Los hechos luego hablarán o le darán la razón al señor Iglesias o no. Hablarán por sí mismos, nosotros no vamos a responder, no es nuestra tónica, trabajamos de forma seria, responsables y educada”, concluyó.

“Vamos a buscar la protección de todos los trabajadores, no podemos hacer un futuro absoluto, lo que sí está garantizado que a través del fondo de fideicomiso dos de Casa de Galicia el pago de salarios está garantizado. El total de años era de cinco años de asegurado, faltan 39 meses”, concluyó.

