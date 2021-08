Da Silveira sobre paro docente: “Hace falta más sensibilidad hacia los costos sociales”

Política

Montevideo Portal

El paro realizado este miércoles por la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) en protesta contra la Rendición de Cuentas que se está votando en el Parlamento, fue criticado este jueves por parte del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira.

"Deberíamos preocuparnos igualmente de la pérdida de aprendizajes. Un paro como el de ayer significa agregar un día más de ausencia de la presencialidad, a unos chicos que hace un año y medio han perdido una cantidad importante de clases; clases perdidas son oportunidades de aprendizaje perdidas. Y eso es especialmente grave en el caso de alumnos que provienen de los sectores más vulnerables de la sociedad", dijo el ministro en ruede de prensa.

"A eso se suma además el hecho de que miles de alumnos se quedan sin recibir la alimentación que reciben en las escuelas. Creo que hace falta más sensibilidad hacia los costos sociales", sostuvo Da Silveira.

El ministro planteó que "nadie duda de la legitimidad de un paro" y agregó que "en este país nadie pone en cuestión las libertades sindicales". "Este gobierno es enormemente respetuoso de todas las libertades, incluidas las libertades sindicales. Pero eso no quita que sería bueno hacerse cargo de ciertas consecuencias, sobre todo cuando esas consecuencias son costos sociales que golpean a los más débiles", aseguró.

Consultado sobre si se refería a que el sindicato no se estaba haciendo cargo, respondió: "Claramente dijeron que no se van a hacer cargo. Yo hago el paro, se producen consecuencias y en todo caso que otro lo arregle. No creo que sea una buena manera de encarar las cosas".

"Tal como nosotros entendemos ese concepto que para nosotros es tan vital de libertad responsable, bueno... este es un caso en donde el concepto de libertad responsable parece especialmente pertinente. Y bueno, uno tiene la esperanza de que como sociedad avancemos hacia maneras más sensibles de expresar reivindicaciones que pueden ser perfectamente legítimas. El paro de la enseñanza es especialmente costoso en términos sociales. Sería bueno que no fuera la primera medida sino la última. Y sería bueno que en el caso de que se tome se tengan en cuenta estos efectos que castigan a alumnos que no tienen nada que ver con los eventuales conflictos o las eventuales denuncias que se están efectuando", concluyó.

