Da Silveira reclamó a Udelar la apertura de sumario a grado 5 que llamó “nazi” a Wainstein

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, cuestionó a la Universidad de la República (Udelar) por no abrir un sumario a Carlos Musso Rinaldi, el profesor grado 5 que llamó de “nazi” a la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein.

“Personalmente, si un director del ministerio dijera una barbaridad como la que se dijo de un decano de la Udelar, yo abriría un sumario, inmediatamente”, manifestó el ministro este jueves en rueda de prensa, al tiempo que insistió en que existe una “dimension institucional” que lleva a que haya “algún tipo de reacción”.

Da Silveira sostuvo que se contactó con el decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda, pero no lo hizo todavía con el rector de la Udelar, Rodrigo Arim. Lo que sí realizó fue comunicarse con el Consejo Directivo Central de la universidad porque, además de un agravio a Wainstein, hubo también “un agravio institucional”, enfatizó. “Si bien la Udelar es autónoma y respetamos esa autonomía, al interior de la Udelar hay ejercicio de autoridad y el señor que dijo esta barbaridad es un funcionario sometido a autoridad. Y si la autoridad no reacciona ante una barbaridad como esta, hay algo que no está funcionando bien”, sentenció el ministro.

De esta manera, volvió a afirmar que este hecho “requiere de alguna respuesta de tipo disciplinario”. “No estamos hablando del ejercicio a la libertad de cátedra, no estamos hablando de ninguna discrepancia, no estamos hablando de una salida de tono; estamos hablando de un hecho que tiene que ver con el discurso de odio y con el discurso de odio racista. Es algo que pasa muchísimos límites”, expresó Da Silveira.

Por su parte, Wainstein informó que hará una denuncia penal contra Musso. “Esto es un acto de odio. A mí no me pidió disculpas”, aseguró, a pesar de que el docente asegura que así lo hizo.

